Nike продлила в РФ действие своего товарного знака

Американская компания Nike, специализирующаяся на производстве одежды и обуви, продлила в РФ действие товарного знака свуш, который представляет собой фирменную галочку бренда, сообщает ТАСС .

Срок действия исключительного права на товарный знак был продлен на 10 лет — до 2036 года. При этом еще в 2022 году Nike покинула российский рынок.

Заявку на регистрацию товарных знаков в РФ компания подавала еще в 2006 году.

Ранее стало известно, что бизнесмены за копейки легализуют в РФ продажу «паленой» обуви Adidas и Nike. Они получают декларации соответствия и легально реализовывают реплики популярных брендов.

