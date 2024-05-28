Нидерландский ABN Amro покупает Hauck & Aufhaeuser у китайского Fosun

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Hauck & Aufhaeuser — один из старейших немецких банков, основанный в 1796 году. В 2015 году его выкупил Fosun, а в 2021 году китайский конгломерат выкупил и Lampe, таким образом объединив два банка, сообщает « Коммерсант » .

Нидерландский холдинг ABN Amro решил приобрести немецкий кредитор Hauck & Aufhaeuser Lampe (HAL) у китайского конгломерата Fosun International. Стороны уже договорились обо всех подробностях купли-продажи. HAL будет продан за 672 млн евро.

Как заявляют представители нидерландского холдинга, HAL станет частью Bethmann Bank — подразделения ABN Amro по обслуживанию частных клиентов в Германии.

Поглощение HAL позволит Bethmann нарастить объем активов на 26 млрд евро, а портфель кредитов — на 2 млрд евро. В итоге под управлением германского подразделения ABN будет 70 млрд евро активов.

Ранее турецкие банки пообещали российскому бизнесу расширить прием платежей. В июне товарооборот между странами будет расширен.