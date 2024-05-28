Турецкие банки пообещали российскому бизнесу расширить прием платежей

Турецкие банки обещают бизнесу РФ расширить прием платежей в ближайшее время. В список разрешенных товаров хотят включить продукцию народного потребления и электронику, сообщает газета «Известия».

Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский рассказал, что на словах с местными кредитными организациями договорились в мае, но трансакции по новому перечню еще не принимают. В июне товарооборот между странами значительно расширят.

Турецкие банки могут начать принимать платежи за товары народного потребления. Послабления возможны также по электронике.

Из-за этого в декабре Турция перестала принимать практически все платежи из РФ, однако в феврале стали проходить трансакции по «зеленому» перечню товаров. В него вошли продукты питания, медикаменты, сельхозпродукция, текстиль, операции в сегментах туризма и образования.

Платежи с Турцией идут, но многие компании проводят операции через третьи страны, из-за чего растут сроки перечислений. Это влияет на размеры комиссии и стоимость трансакций.

Некоторые организации открывают для переводов филиалы в Казахстане, Киргизии, Армении, Узбекистане, Белоруссии и ОАЭ.

С января несколько китайских кредитных организаций уже перестало принимать и трансакции в юанях из России.