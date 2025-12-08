«Ничего революционного»: эксперт рассказала о привязке ИНН к счетам в банках

Эксперт по финансам Наталья Ключникова заявила, что предложение Банка России по введению обязательной привязки ИНН к банковским счетам физических лиц поможет повысить прозрачность операций и бороться с дропперством, сообщает АБН24 .

«На самом деле, ничего революционного здесь нет: юридические лица и индивидуальные предприниматели давно открывают расчетные счета только при наличии ИНН, и этот идентификатор давно стал ключевым элементом в работе финансовой системы. Теперь аналогичный подход будет применен и к обычным гражданам», — сказала эксперт.

По ее словам, пока счет просто привязан к паспортным данным, это дает большое пространство для мошенников. Однако, когда к информации добавляется индивидуальный номер налогоплательщика — уникальный идентификатор, применяемый в налоговой системе для каждого лица, — существенно снижается вероятность формирования фиктивных организаций и цепочек.

Для кредитных организаций, контролирующих органов и органов правопорядка упрощается процесс мониторинга финансовых операций, сопоставления информации и предотвращения использования банковских счетов в незаконных схемах.

