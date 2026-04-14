Ни крылышек, ни бургеров: фастфуд в России массово теряет деньги

Три крупнейших игрока российского сегмента фастфуд-сетей по итогам 2025 года получили низкую по сравнению с предыдущими годами чистую прибыль, сообщает «Коммерсант» .

У ООО «Юнирест», которое управляет брендом Rostic`s, чистая прибыль упала на 27,5%, до 4,1 млрд рублей. У ООО «Система ПБО» («Вкусно — и точка») показатель снизился на 15,1%, до 14,4 млрд рублей.

ООО «Бургер Рус» («Бургер Кинг») заработало 637,6 млн рублей, что меньше на 61%. При этом в 2024 году эти компании, кроме «Бургер Рус», демонстрировали рост прибыли.

Так, у «Юнирест» в 2024 году чистая прибыль была выше на 60,4%, чем годом ранее, у «Системы ПБО» — на 19,7%. Компания «Бургер Рус» тогда отчиталась о снижении прибыли на 9,2%.

В «Юниресте» отметили, что сейчас реализуют инвестиционную программу, из-за чего чистая прибыль упала. В 2025 году компания открыла более 80 точек Rostic’s, в текущем году их появится еще больше.

Старший аналитик «Риком-Траст» Валерия Попова считает, что прибыль фастфуд-сетей сократилась из-за существенного роста операционных издержек. Компании стали больше тратить на персонал и ингредиенты, которые подорожали из-за инфляции и проблем с логистикой.

Ранее стало известно, что музыканты Максим Фадеев и Эмин получили прибыль от ресторанного бизнеса по итогам 2025 года, тогда как компания блогера Влада А4 увеличила убытки.

