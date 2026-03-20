Фадеев и Эмин вывели рестораны в плюс, Влад А4 ушел в минус

Максим Фадеев и Эмин получили прибыль от ресторанного бизнеса по итогам 2025 года, тогда как компания блогера Влада А4 увеличила убытки, сообщает kp.ru .

Продюсер Максим Фадеев и певец Эмин с 2016 года владеют в равных долях ООО «Музыкальное кафе». По итогам 2025 года компания заработала 3,9 млн рублей, тогда как годом ранее убыток составлял 1,6 млн рублей.

Партнеры также владеют рестораном ООО «У Дяди Макса» — по 40% у каждого, еще 20% принадлежит третьему учредителю. В 2025 году чистая прибыль компании достигла 12 млн рублей. В 2024 году бизнес показал убыток в 65 млн рублей.

Певец Сергей Жуков, единственный владелец компании по производству кинофильмов и телепрограмм, увеличил выручку до 14 млн рублей — почти на 7 млн больше, чем годом ранее. При этом прибыль выросла незначительно: с 4,3 до 4,5 млн рублей.

У блогера Влада А4 ситуация оказалась иной. Компания ООО «А4 Кидс Кузьминки», в которой ему принадлежит 25%, по итогам 2025 года нарастила выручку с 67 тыс. до 51 млн рублей. Однако убыток увеличился с 170 тыс. до 39 млн рублей.

