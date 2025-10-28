NEWS.ru стал информационным партнером инвестиционного форума БРИКС

Участники круглого стола рассмотрят ключевые стратегические инициативы и обеспечат прямой диалог между российским бизнесом и инвесторами из ОАЭ, а также стран, входящих в объединение БРИКС+.

Основными темами обсуждения станут культурный код России, вопросы медицины и внедрения в эту область искусственного интеллекта и инновационных технологий, а также инвестиции и финансы. Отдельное внимание будет уделено деятельности благотворительных фондов и гуманитарным миссиям.

В рамках дискуссии планируется обсудить также механизмы привлечения прямых инвестиций из стран Ближнего Востока в проекты, реализуемые в Татарстане, развитие инструментов исламского банкинга и укрепление торгово-логистических связей между Казанью, Дубаем и государствами БРИКС+.

В мероприятии примут участие руководители фондов, представители органов власти и сотрудники ведущих компаний.

