Немецкий производитель люксовых автомобилей Isdera подал заявление о банкротстве

Немецкий производитель автомобилей класса «люкс» Isdera подал заявление о банкротстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.

«Одиннадцатого апреля компания подала заявление о банкротстве в окружной суд Саарбрюккена», — говорится в сообщении.

Компания была создана в 1982 году в городе Хильдесхайм и выпускала очень дорогие автомобили в небольших количествах. Например, в 2021 году автомобиль Isdera Commendatore 112i ушел с молотка за 1,2 млн евро.

Ранее сообщалось, что переговоры о широкомасштабном уменьшении расходов начинаются между Volkswagen и профсоюзами. Переговоры сосредоточены на плане Volkswagen впервые закрыть заводы в Германии после отмены десятилетней системы защиты рабочих мест.