Заслуженный врач России Александр Мясников считает, что антибиотики перестанут справляться с бактериальными инфекциями в ближайшие 10 лет из-за роста устойчивости бактерий, сообщает Общественная Служба Новостей .

Поводом для комментария стали данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний о распространении устойчивой к антибиотикам Klebsiella pneumoniae. В Европе число случаев инфекции крови, вызванной этой бактерией, с 2019 по 2025 год выросло на 72%. По данным исходного сообщения, летальность при заражении составляет 40–70%.

Мясников назвал устойчивость бактерий к лекарствам давней проблемой. По его словам, она встречается не только у клебсиеллы, но и у возбудителей туберкулеза, гонореи, кишечной палочки и других бактерий.

«Предотвратить нельзя. Точка невозврата пройдена. Мы еще попользуемся ими какое-то время, может быть, на наш век хватит. Но это от силы лет 10», — резюмировал доктор.

При этом врач считает, что медицина не останется без средств борьбы с инфекциями. Он связал интерес к бактериофагам с поиском замены антибиотикам.

Материал носит информационный характер и не является медицинским назначением. Требуется консультация специалиста.

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