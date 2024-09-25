Bloomberg: Volkswagen и профсоюзы начинают переговоры о сокращении расходов

Переговоры о широкомасштабном уменьшении расходов начинаются между Volkswagen и профсоюзами. На них речь пойдет и о возможном сокращении численности работников, сообщает Bloomberg .

Переговоры сосредоточены на плане Volkswagen впервые закрыть заводы в Германии после отмены десятилетней системы защиты рабочих мест.

Профсоюз IG Metall пообещал бороться с этими планами, угрожая забастовками, которые могут парализовать крупнейшего автопроизводителя Европы на несколько недель. В этот раз напряженность между обеими сторонами выше, чем была.

Спор стал серьезным испытанием для главного исполнительного директора Оливера Блюме, так как как из-за конфликтов с профсоюзами ушли несколько его предшественников. Генеральный директор предупредил, что затраты в Германии слишком высоки, поскольку продажи снижаются, а китайские производители устремляются в Европу.

«Volkswagen также потерял импульс на ключевом азиатском рынке, где в производстве электромобилей доминируют отечественные бренды», — подчеркнул он.

Первый раунд переговоров состоится в Ганновере, и ожидается, что члены профсоюза проведут акцию протеста у здания.

Концерн Volkswagen 30 лет назад договорился с профсоюзами о том, что не будет увольнять сотрудников по производственным причинам. В 2024-м этот договор был продлен до 2029 года, однако теперь он может потерять силу. Связано это с замедлением потребительских расходов и переходом покупателей на электромобили.