Некоторые жители Кузбасса столкнулись со снижением зарплат

Середюк о снижении зарплат в Кузбассе: это было принципиальное и жесткое решение

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в ходе пресс-конференции, состоявшейся 23 сентября, рассказал, что в регионе предприняты шаги для сокращения дефицита бюджета, которые затрагивают и госслужащих, сообщает Сiбдепо .

В условиях сокращения поступлений в областную казну, как подчеркнул глава региона, правительство начало с оптимизации собственных расходов.

«Я говорю про государственный аппарат. Это было принципиальное и жесткое решение в виде нормативного акта, касающегося сокращения на 10% оплаты труда государственных служащих и на 25% сокращения прочих расходов. Помимо этого мы ограничили всевозможное участие в форумах, а также поездки на различные мероприятия», — отметил Илья Середюк.

