Некоторые иностранные банки так и не смогли продать свои активы в России

У иностранных банков возникли проблемы при продаже российских «дочек». Продавцы и покупатели сталкиваются с барьерами при заключении сделки, сообщает газета «Ведомости» .

В 2022 году доля иностранного участия в совокупном уставном капитале российских банков была на уровне 11,3%. К 1 января 2025 года она сократилась до 5,86%.

Из РФ ушли такие организации, как Societe Generale, которая продала Росбанк структурам Владимира Потанина; PPF и Home Credit, передавшие активы группе инвесторов; Citibank, передавший розничный бизнес банку «Уралсиб». Все сделки были одобрены ЦБ, а в ряде случаев — президентом РФ.

Другие иностранные финансовые организации, которые также заявили, что намереваются уйти, пока что не могут продать свои активы в РФ. Так, например, это не может сделать Raiffeisen Bank. Он столкнулся с судебными разбирательствами и сложностями по подбору покупателя.

UniCredit продолжает работу в РФ, несмотря на давление со стороны итальянских властей. Он заявил, что собирается завершить розничные операции в России к середине 2026 года.

Американский Citi также хочет продать свою российскую «дочку», он ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями. А крупный ивестбанк UBS, который тоже хотел продать бизнес в РФ, столкнулся с арестом активов в стране, из-за чего не может распоряжаться «дочками».

Эксперты считают, что к середине 2026 года в России будет насчитываться около 70 зарубежных банков. Иностранный капитал останется в стране за счет стран Персидского залива и Китая.

Ранее ЦБ снял ограничения на покупку валюты для инвесторов из недружественных стран. Им доступны вклады (депозиты) в отечественных кредитных организациях, ценные бумаги.