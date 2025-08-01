ЦБ снял ограничения на покупку валюты для инвесторов из недружественных стран
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Центробанк РФ определил правила обслуживания зарубежных инвесторов, получивших право инвестировать в отечественный финансовый рынок за счет новых денег, сообщается на сайте регулятора.
По указу президента РФ, инвесторам из других страны доступны вклады (депозиты) в отечественных кредитных организациях, ценные бумаги как на торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении, а еще они могут пользоваться инструментами организованного срочного рынка. Но для покупки активов таким компаниям и физлицам необходимо открыть счет «Ин».
Также Банк России ввел режим этих счетов и условия их открытия. Например, брокеры и управляющие должны вести обособленный учет активов инвесторов из-за рубежа, а банки и учетные институты — обмениваться сведениями при совершении операций по счетам «Ин».
Еще ЦБ РФ отменил ограничения на приобретение на внутреннем рынке иностранной валюты для инвесторов недружественных стран, которые собираются прийти на отечественный рынок и инвестировать по новым правилам.
Зарубежные граждане, которым уже открыты счета «С», тоже могут инвестировать с помощью счетов «Ин». Но для активов, которые учитываются на счетах «С», будет сохранен ограниченный режим, их нельзя использовать для инвестиций.