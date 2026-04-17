Нефть падает, акции растут: Иран открыл Ормузский пролив на фоне перемирия

Российская нефть Urals снизилась до 105 долларов за баррель на фоне перемирия

Министерство иностранных дел Ирана заявило об открытии Ормузского пролива. Это решение действует на время прекращения огня в Ливане. Заявление иранской стороны немедленно отразилось на мировых рынках — нефть начала стремительно дешеветь, а акции поползли вверх, об этом сообщает ProFinance.Ru .

Цены на нефть пошли вниз. Российская нефть Urals снизилась до 105 долларов за баррель. Сорт Brent также подешевел — до 88 долларов за баррель. Падение нефтяных котировок произошло на фоне снижения геополитических рисков, связанных с возможной блокировкой стратегически важного пролива.

Одновременно с удешевлением нефти фондовые рынки показали рост. Инвесторы позитивно отреагировали на новости об открытии пролива и временном перемирии в Ливане, что снизило напряженность на Ближнем Востоке.

Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика цен на нефть будет зависеть от продолжительности перемирия и сохранения открытого статуса Ормузского пролива. В случае возобновления боевых действий в Ливане или новых угроз со стороны Ирана возможен обратный скачок котировок.

Ранее сообщалось, что с 17 апреля на 10 дней между Израилем и Ливаном прекратился огонь.

