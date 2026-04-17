Нефть падает, акции растут: Иран открыл Ормузский пролив на фоне перемирия
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Министерство иностранных дел Ирана заявило об открытии Ормузского пролива. Это решение действует на время прекращения огня в Ливане. Заявление иранской стороны немедленно отразилось на мировых рынках — нефть начала стремительно дешеветь, а акции поползли вверх, об этом сообщает ProFinance.Ru.
Цены на нефть пошли вниз. Российская нефть Urals снизилась до 105 долларов за баррель. Сорт Brent также подешевел — до 88 долларов за баррель. Падение нефтяных котировок произошло на фоне снижения геополитических рисков, связанных с возможной блокировкой стратегически важного пролива.
Одновременно с удешевлением нефти фондовые рынки показали рост. Инвесторы позитивно отреагировали на новости об открытии пролива и временном перемирии в Ливане, что снизило напряженность на Ближнем Востоке.
Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика цен на нефть будет зависеть от продолжительности перемирия и сохранения открытого статуса Ормузского пролива. В случае возобновления боевых действий в Ливане или новых угроз со стороны Ирана возможен обратный скачок котировок.
Ранее сообщалось, что с 17 апреля на 10 дней между Израилем и Ливаном прекратился огонь.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.