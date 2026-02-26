«Не вижу ни одной вероятности»: Греф не верит в крепкий рубль

сегодня в 16:24

Глава Сбербанка Греф: доллар будет в диапазоне 90-95 рублей

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что российская валюта будет находиться в диапазоне 90-95 рублей за доллар, сообщает РБК .

«Я не вижу не одной вероятности иметь такой крепкий рубль», — сказал Греф.

Он добавил, что доллар будет находиться в диапазоне 90-95 рублей, хотя официальный курс Сбера составляет 85-90 рублей.

В последних числах февраля курс доллара закрепился вблизи 76,75 рубля, и это внушает осторожный оптимизм. Каким будет курс американской валюты к рублю в марте, читайте в материале РИАМО.

