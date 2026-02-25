Прогноз на март: каким будет курс доллара в первый месяц весны 2026 года

Каким будет курс доллара к рублю в марте, читайте в материале РИАМО.

В последних числах февраля курс доллара закрепился вблизи 76,75 рубля, и это внушает осторожный оптимизм. Год назад многие ждали трехзначных значений, но рубль не только устоял, но и укрепился. Каким будет курс доллара к российской валюте в первом месяце весны, читайте в материале РИАМО.

Позитив в геополитике будет поддерживать рубль

Фото - © Медиасток.рф

Согласно базовому сценарию, предполагающему сохранение текущей геополитической обстановки, в марте рубль продолжит торговаться в установившихся диапазонах 74–80 рублей за доллар, считают в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни».

По мнению экспертов площадки, любые позитивные изменения в геополитике, скорее всего, будут способствовать укреплению российской валюты благодаря улучшению конъюнктуры внешней торговли и росту притока иностранного капитала.

Прогноз курса доллара на март: от 72 до 85 рублей

Фото - © Медиасток.рф

Прямо сейчас, в последних числах февраля, официальный курс Банка России держится вблизи 76,75 рублей за доллар — и это уже само по себе показательно, считает предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

«Еще год назад большинство аналитиков предсказывали нам „доллар по сто“, а рубль за 2025 год укрепился более чем на 20% и продолжил этот тренд в январе, обновив трехлетние минимумы. Мартовский прогноз строится именно на этой базе», — говорит он.

Консенсус российских аналитиков на март — диапазон 75–81 рублей за доллар. Ключевая ставка ЦБ остается высокой (на уровне 15,5%), что делает рублевые инструменты привлекательными для держателей капитала. Минфин реализует продажи валюты из ФНБ — только с 6 февраля до 5 марта запланировано около 226,8 млрд рублей. Наконец, первый квартал сезонно благоприятен для рубля: спрос на импорт и выплаты по внешним обязательствам традиционно низки. Нефть Brent при этом держится уже выше $70 за баррель, что, хотя и балансируется дисконтами Urals, поддерживает экспортные доходы, отмечает предприниматель.

«В качестве минимального значения на март реалистично рассматривать 72–73 рубля — такой сценарий возможен при заметном прогрессе в геополитике. Максимум — 82–85 рублей, если нефть уйдет ниже $65, а геополитический фон ухудшится. Базовый сценарий, при котором принципиальных изменений ни в ту, ни в другую сторону не происходит, удерживает курс в коридоре 76–80 рублей за доллар», — спрогнозировал Астафьев.

Нефть и иранский фактор: каким будет курс доллара в марте

Фото - © Adobe Stock

К числу ключевых факторов, которые будут определять курс рубля в марте 2026 года, стоит отнести потенциальное продолжение смягчения ДКП, относительную стабилизацию инфляции на уровне 6–9%, относительную стабилизацию цен на нефть на уровне 69–71 доллара за баррель и отсутствие значимых обострений в санкционном противостоянии, уверен доцент Финансового университета Михаил Хачатурян.

«При этом продолжение процесса смягчения ДКП до уровня 14,5–15%, скорее всего, будет играть роль фактора, оказывающего негативное влияние на курс национальной валюты, как и потенциальное обострение санкционного противостояния. Под влиянием этих двух факторов мы, скорее всего, будем наблюдать некоторое ослабление курса рубля до уровня 80–82 рублей за доллар», — считает эксперт.

При этом при условии начала военной операции США в Иране и, как следствие, возможного перекрытия Ормузского пролива и продолжения данного процесса хотя бы на протяжении двух-трех недель рост цен на нефть как минимум до 80–90 долларов США за баррель позволит рублю значительно укрепиться до уровня 73–75 рублей за доллар, высказывает свое мнение Хачатурян.

Однако, даже при условии одновременной реализации всех обозначенных факторов, наиболее реалистичным представляется относительно стабильная динамика курса в марте 2026 года в пределах 76–80 рублей за доллар с непродолжительными периодами укрепления до уровня 74-75 рублей за доллар и ослабления до уровня 77–81 рубль за доллар, резюмирует эксперт.

Фундаментальная картина для рубля остается относительно благоприятной

Фото - © Медиасток.рф

«К началу весны базовый сценарий по курсу доллара к рублю предполагает умеренную волатильность при сохранении фундаментальной устойчивости российской валюты. По совокупности факторов наиболее вероятный диапазон колебаний оценивается в пределах 74,5–79,5 рубля за доллар. При этом краткосрочно возможен тест в зоне 72–74 рублей», — высказывает свое мнение руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Вместе с тем фундаментальная картина для рубля остается относительно благоприятной, добавляет он. Существенную поддержку продолжает оказывать устойчивый профицит торгового баланса. По последним данным, в декабре он увеличился с $6 млрд до $10 млрд, несмотря на сохраняющееся санкционное давление. Это свидетельствует о стабильном притоке экспортной выручки в страну и формирует базовый спрос на рубль, отмечает эксперт.

Дополнительным фактором устойчивости выступает высокая ключевая ставка Банка России. Жесткие денежно-кредитные условия охлаждают импортный спрос и тем самым снижают потребность бизнеса в покупке иностранной валюты. В результате рубль сохраняет привлекательность в сегменте рублевых финансовых инструментов.

«Важным внешним драйвером остается нефтяной рынок. Цены на нефть марки Brent консолидируются в рамках восстановительного тренда, при этом ключевой уровень поддержки находится вблизи $65 за баррель. В случае усиления геополитической напряженности в Персидском заливе котировки способны подняться к $70 и выше, что дополнительно укрепит торговый баланс и позиции рубля», — говорит Шнейдерман.

Почему рубль может ослабеть к доллару в марте

Фото - © Агафонова Елена / Фотобанк Лори

Главный аналитик Инго Банка Петр Арронет смотрит на март с меньшим оптимизмом. Его прогноз — постепенное ослабление рубля. В своей модели он закладывает рост доллара до 80–82 рублей.

Ключевым фактором давления на нацвалюту, по мнению эксперта, станут действия Центробанка. Если недельная инфляция и инфляционные ожидания продолжат замедляться, регулятор может пойти на снижение ключевой ставки сразу на 0,5-1%. Смягчение денежно-кредитной политики традиционно играет против рубля, делая его менее привлекательным для спекулятивных стратегий. Впрочем, аналитик оговаривается, что итоговая динамика будет сильно зависеть от геополитического фона, который может как усилить, так и нивелировать эффект от решений ЦБ.