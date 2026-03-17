Не опять, а снова: доллар взлетел выше 83 рублей
В 15:32 по московскому времени курс доллара на бирже Forex взлетел выше 83 рублей, прибавив 1,65%, сообщается на сайте ProFinance.ru.
13 марта сообщалось, что американская валюта превышала 80 рублей. Выше этой отметки она торговалась 10 марта.
Что касается евро, к этому же времени валюта взлетела до 95,20 рубля, прибавив 1,98%.
