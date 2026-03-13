Курс доллара на рынке Forex взлетел выше 80 рублей
К 10:00 13 марта курс доллара на рынке Forex превысил 80 рублей, сообщает ProFinance.ru.
Курс доллара составил 80,222 рубля, прибавив 0,58%. Выше 80 рублей американская валюта поднималась и 10 марта.
Курс евро к этому времени составил 91,39 рубля, юаня — 11,5 рубля.
Ранее старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев заявил, что в марте доллар будет стоить 79–81,5 рубля, а к концу 2026 года может вырасти до 84–88 рублей.
