Финансист спрогнозировал доллар по 84–88 руб к концу 2026 г

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев заявил, что в марте доллар будет стоить 79–81,5 рубля, а к концу 2026 года может вырасти до 84–88 рублей, сообщает «Вечерняя Москва» .

В ближайшее время курс доллара сохранится в диапазоне 79–80,5 рубля, отметил финансист. Нижнюю границу поддерживают продажи валюты Банком России и возможная активизация экспортеров на фоне роста цен на нефть. Верхняя планка связана с сокращением валютного потока от Минфина и укреплением доллара на мировом рынке.

До конца марта рубль, по оценке эксперта, будет умеренно ослабевать. При отсутствии операций Минфина и стабильном внешнем фоне курс может сместиться к 79,5–81,5 рубля за доллар и 91,5–94 рубля за евро.

Рост выше 81–82 рублей за доллар станет чувствительным для инфляции и может привлечь внимание Банка России на заседании 20 марта.

«Если смотреть на более долгий горизонт, консенсус-прогноз аналитиков, который публикует Банк России в макроопросах, предполагает средний курс около 85 рублей за доллар в 2026 году. Это означает, что в течение года рубль может постепенно смещаться к более слабым уровням. В базовом сценарии к концу 2026 года курс доллара может находиться в диапазоне 84–88 рублей, а евро — в районе 97–103 рублей, при условии сохранения текущих параметров бюджетного правила и внешнего макрофона», — отметил Силаев.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев также ожидает ослабления рубля. По его прогнозу, к концу весны доллар будет стоить 81–82 рубля, евро — 94–95 рублей, юань — около 11,5 рубля.

