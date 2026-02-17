«Не клади все яйца в одну корзину»: академик советует портфельный подход

В прошлом году уровень волатильности рынка существенно вырос, и показатели эффективности основной группы инвестиционных инструментов продолжили ухудшаться. Если посмотреть на итоги 2025 года, то многие индикаторы значительно снизились по сравнению с 2024 годом. В этих условиях портфельный подход является стабильным решением, сообщил президент ассоциации российских банков (АРБ), академик РАН Гарегин Тосунян.

Представленные данные по доходности (расчет в рублях) различных инструментов показывают, что в прошлом году с учетом инфляции эффективными были вложения в рублевые вклады и самым доходным инструментом остались вложения в золото, отметил президент АРБ.

Что касается более длинного периода с 2019 по 2025 год включительно, и здесь вложения в золото вне конкуренции — все статистические данные указывают рост почти в четыре раза.

Рублевая доходность от вложений в недвижимость — на уровне официальной инфляции за семь лет, констатировал Тосунян.

Вложения в рублевые вклады за данный период суммарно за семь лет принесли доход значительно выше официальной инфляции.

Вложения в остальные инструменты де факто оказались убыточными, причем основной убыток условному инвестору принесли вложения на фондовом рынке, рассказал академик.

Что касается золота, и особенно недвижимости, надо учитывать высокую маржу между продажей и покупкой, налоги, время реализации, стоимость хранения (если это было физическое золото), а для недвижимости — налоги и коммунальные расходы.

«Рассмотрим условный сбалансированный портфель частного инвестора. Предположим, семь лет назад инвестор купил доллары, золото, акции и недвижимость. Если говорить про портфель из этих четырех продуктов — по 25%, то за 2025 год доходность такого портфеля составила бы порядка 1,1%, что в пять раз ниже уровня официальной инфляции (прежде всего из-за резкого падения курса доллара в прошлом году). А за 7 лет — 96% при инфляции 62,9%, что в среднем за год дает следующие цифры — доходность портфеля — порядка 10% при инфляции 7%, что подчеркивает правильность портфельного подхода», — отметил Тосунян.

В условиях геополитической и финансовой турбулентности предлагаемый портфельный подход возможно не является оптимальным, но его как минимум, можно назвать стабильным констатировал президент АРБ.

«В любом случае я предлагаю не забывать старую русскую поговорку: „Не клади все яйца в одну корзину“», — добавил он.

