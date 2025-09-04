Не эмоции, а правильная стратегия: стоит ли сейчас покупать доллар

Когда курс рубля начинает слабеть, а доллар — укрепляться, в обществе поднимается волна однотипных вопросов о том, пора ли покупать доллар, что будет, если курс поднимется до 90 или 100 рублей? Данные разговоры повторяются циклично и нередко сопровождаются паникой, но подход к валюте должен быть рациональным, а не эмоциональным, сообщила РИАМО финансовый эксперт Татьяна Волкова.

«Первое правило, которым стоит руководствоваться, если вы хотите приобретать валюту: делать это системно и регулярно. Для кого-то это может быть еженедельное действие, для кого-то — ежемесячное или раз в полгода. Все зависит от финансовых целей и задач конкретного человека или семьи. Но в любом случае такой подход позволяет нивелировать колебания курса», — сказала Волкова.

Она уточнила, что в этом случае человеку не придется «подгадывать идеальный момент», который на практике почти всегда оказывается иллюзией.

По ее словам, второй важный момент — приобретение. Доллар можно покупать в обменниках и банковских отделениях. Но есть и более эффективные инструменты: покупка валюты по биржевому курсу на зарубежных брокерских счетах или даже использование крипторынка, где доступны аналоги криптодоллара. Эти механизмы позволяют минимизировать издержки и управлять капиталом более гибко. Главное — понимать суть самого процесса.

«Третье, о чем важно помнить, покупка валюты — это не попытка сыграть на курсовых скачках, а защита покупательской способности», — отметила эксперт.

Она уточнила, что Россия относится к развивающимся странам, а нацвалюты таких государств подвержены инфляции и девальвации. Это объективная экономическая реальность, игнорировать которую небезопасно для личных финансов. Именно поэтому забота о валютной диверсификации — защита стоимости заработанных денег через покупку валюты и хранение ее не в бумажной форме, а в надежных инструментах — должна стать привычкой. Это задача, которая стоит перед каждой семьей.

«Таким образом, вопрос: „Пора ли покупать доллар?“ теряет свою актуальность, если подойти к процессу системно. Пора всегда — но только с правильной стратегией», — заключила собеседница.