Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Совет директоров Банка России провел заседание по вопросу ключевой ставки и принял решение оставить ее без изменения — на уровне 16% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.

Аналитики были уверены, что Банк России примет такое решение. Они также прогнозировали ужесточение дальнейшей кредитной политики.

Ключевую ставку начали повышать с июля 2023 года, когда появилась необходимость бороться с ускоряющейся инфляцией. Изначально ее повысили на 1 процентный пункт, но уже через месяц — еще на 3,5 процентного пункта на фоне падения курса рубля.

Осенью регулятор добавил еще 3 процентных пункта, а в конце 2023 года — еще 1 пункт. Так показатель дошел до 16%. Заседания ЦБ РФ по этому вопросу проводились в феврале и марте этого года. Тогда регулятор оставлял ставку на одном уровне.

По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, ключевая ставка будет снижена только при замедлении инфляции с нужной скоростью. При этом все инфляционные ожидания должны прийти в норму.