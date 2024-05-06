В Петербурге готовятся к открытию нового музея ретроавтомобилей

Кинопродюсер Александр Толчинский анонсировал открытие необычного музея в Санкт-Петербурге, который будет посвящен легковым автомобилям XX века. Об этом сообщает газета «Петербургский дневник» .

Будущие экспонаты музея — коллекция из 50 ретро-машин, которая хранится в промышленной зоне на улице Салова. По словам коллекционера, он ведет активный поиск подходящего помещения для размещения экспозиции, в том числе ведутся переговоры и с киностудиями.

«Первоначально я покупаю автомобили в плачевном состоянии, а затем вместе со своей командой полностью их реставрирую. Машины разбираются до последнего болтика, двигатель снимается и перебирается, салон и торпеда перетягиваются, ищутся недостающие детали», — пояснил коллекционер.

По словам Толчинского, на возрождение одного автомобиля в среднем уходит 2-3 млн рублей. В коллекции представлены такие именитые советские модели, как «Победа», «ЗИЛ», «УАЗ», а также редкая «Чайка 14». На последней, по словам коллекционера, ездили последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и его супруга Раиса во время отдыха в Крыму.