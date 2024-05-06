Подмосковная «Единая Россия» провела мероприятия в честь Дня воинской доблести

6 мая в Подмосковье отмечается День воинской доблести. Также в этот день православная церковь отмечает День памяти святого великомученика Георгия Победоносца, святого покровителя воинской чести и небесного покровителя Московской области.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» и спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что в первую очередь этот день призван сохранить память о героических событиях, произошедших на территории региона в годы Великой Отечественной войны.

«После кровопролитных боев под Москвой, благодаря мужеству и стойкости защитников столицы, враг был остановлен и отброшен назад. В Московской области находится 34 „Населенных пункта воинской доблести“, — сказал парламентарий.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Он отметил, что все они сыграли важную роль в обороне Москвы. Присвоение звания направлено на сохранение памяти о героизме воинов, вставших на защиту Родины.

Депутаты и волонтеры партии приняли участие в митингах и возложениях цветов в городах воинской доблести. Одно из мероприятий прошло в Богородском округе. Ногинск — населенный пункт воинской доблести. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли почти 50% из 81 тыс. жителей города, не вернулись из них 15 тыс.

Еще одним «Населенным пунктом воинской доблести» является город Яхрома в Дмитровском округе. Участники памятного мероприятия почтили память погибших в боях за Перемиловскую высоту минутой молчания, после чего возложили цветы к монументу «Героям битвы под Москвой».

С цветами и подарками единороссы посетили жительницу городского округа Воскресенск Валентину Полякову, заставшую годы Великой Отечественной войны. Она родилась в 1937 году под Кировом, а ее детство прошло в военные годы.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

В городском округе Подольск в ряды «Юнармии» вступили 154 школьника. Торжественную клятву ребята принесли возле стелы «Населенный пункт воинской доблести». Это место, где особенно чувствуется связь времен и поколений, преемственность традиций.

Помимо этого активисты «Единой России» проводили уроки мужества и открывали Парты Героев в подмосковных школах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.