Экс-начальника безопасности и обороны Украины ищут по статье о терроризме

Бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова ищут в том числе по статье о «Террористическом акте», пишет Telegram-канал SHOT .

В розыск также объявлены экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, экс-глава МИД Украины Павел Климкин, экс-главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, и экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман. Каждому из них в России грозит срок до 20-30 лет заключения.

Данилова обвиняют в преступлениях по статьям «Террористический акт» и «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)». Авакова ищут из-за преступлений, предусмотренных статьями 126 ч. 3 «Похищение человека организованной группой», 105 ч. 2 «Убийство двух или более лиц», 282 ч. 2 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», 144 ч. 3 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Предварительно установлено, что вышеперечисленные лица причастны к похищению журналистов «Звезды» Андрея Сушенкова и Антона Малышева. В совокупности по всем статьям ему грозит до пожизненного лишения свободы.

Ранее МВД РФ сообщило об объявлении в розыск трех украинских чиновников. При этом не были названы статьи, по которым их ищут.