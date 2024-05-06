МВД РФ объявило в розыск еще трех украинских чиновников

Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-главу МИД Украины Павла Климкина, бывшего спикера Рады Владимира Гройсмана и экс-главу Совета нацбезопасности и обороны, посла Украины в Молдавии Алексея Данилова, пишет РИА Новости .

«Павел Анатольевич Климкин, 25.12.1967. Разыскивается по статье УК», — указано в базе ведомства.

Гройсман и Данилов также указаны в списке. Статья Уголовного кодекса также не указывается.

МВД РФ за последнее время объявило в розыск сразу ряд украинских политиков и чиновников. В их числе оказались и президент Владимир Зеленский, и его предшественник Петр Порошенко. Также разыскиваются высокопоставленные военные, включая главнокомандующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.