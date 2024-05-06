Власти Кемерово озвучили, какие парки уже обработаны от клещей

Кемеровские парки и скверы начали опрыскивать от клещей. Городская мэрия рассказала, в каких местах горожане могут отдыхать без боязни нападений со стороны опасных насекомых, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на заявление администрации.

Специалисты уже обработали бульвар Патриотов, Парк Победы, прогулочную зону около ТЦ «Гринвич», парки ж. р. Ягуновский, Пионер, Березовая роща, сквер Новорожденных, набережную в Кировском районе, территорию вдоль проспекта Восточного, аллею на улице Кирова, скверы на пересечении улиц Красноармейской и Черняховского и другие объекты.

Как заявили в мэрии, территории опрыскивали специальным препаратом, который губителен для клещей, но безопасен для людей и животных.

Власти добавили, что акарицидная обработка проводится ранним утром или поздним вечером. Во время обработки территорий от клещей специалисты выставляют сигнальные аншлаги.