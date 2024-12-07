Названы три региона России с самыми низкими расходами на новогодний стол

Самые низкие расходы на новогодний стол на четверых членов семьи будут у жителей трех регионов России. Речь идет о Мордовии, Татарстане и Удмуртии, сообщает РИА Новости .

Жители этих трех регионов потратят на продукты всего 7,2 тыс. рублей. Дороже всего праздничный стол обойдется жителям Чукотки — 16 тыс.

В остальных российских регионах семья, состоящая из четырех человек, должна будет потратить на продукты к Новому году от 8 до 10 тыс. рублей. В 2023 году расходы были меньше. В среднем на праздничный стол жители РФ тратили 8 тыс.

Ранее 29-летний мужчина украл продукты к новогоднему столу в подмосковном гипермаркете. Он набрал дорогостоящие деликатесы, но на кассе попытался оплатить только самые дешевые позиции.