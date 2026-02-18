Рейтинг неожиданный: названы самые аварийные марки авто в 2025 году

Средний чек на ремонт автомобиля по ОСАГО взлетел на 11% в 2025 году

Подведение итогов страхового 2025 года дало понимание того, какие автомобили бьются чаще всего и какие детали машины «съедают» больше всего денег при замене. Так, средний чек на ремонт взлетел на 11%, китайские запчасти внезапно подешевели, а фары теперь меняют чаще, чем бамперы, сообщили РИАМО аналитики Mains Lab.

Рейтинг аварийности — 2025: LADA обогнала Toyota, а «корейцы» стремительно сдают позиции

Если рассматривать структуру обращений в разрезе брендов, то лидерство закрепилось за массовыми марками. Чаще всего в 2025 году за страховым ремонтом обращались владельцы автомобилей LADA, на этот бренд пришлось 12,1% от всех обращений, что на 3,1 п. п. больше, чем годом ранее.

На втором месте Toyota с 10% обращений (+2,5 п. п. год к году). Третье место у KIA, за ремонтом этих автомобилей было 9,7% обращений (-2,3 п. п.). Замыкают пятерку Hyundai с 8,9% (-1,1 п. п. за год) и Volkswagen, доля которого практически не изменилась — 6,9% (-0,1 п. п.).

Европа VS Азия: китайские авто бьются вдвое чаще, а спрос на ремонт «американцев» рухнул

Показательно выглядит состав лидеров по частоте обращений при группировке по регионам происхождения. В 2025 году чаще других за страховым ремонтом обращались владельцы европейских автомобилей, от них поступило 26,4% обращений от общей массы — это на 4,6 п. п. меньше, чем годом ранее.

Так же часто обращались за ремонтом японских авто — в 26,3% случаев (+2,3 п. п. за год). Доля «корейцев» сократилась по сравнению с 2024 годом на 3,1 п. п., до 18,9%. Обращений за ремонтом отечественных машин стало чуть больше — в 2025 году их было 12,4% от общего числа (+2,4 п. п.).

Доля обращений за ремонтом китайских автомобилей за год выросла почти вдвое, на 4,3 п. п., до 9,3%. За ремонтом американских машин обращались в 6,6% случаев (-1,4 п. п. к доле 2024 года).

Цены на удар: ремонт японских авто вновь самый разорительный

В среднем размер страховой выплаты на ремонт автомобиля по договорам ОСАГО и КАСКО в 2025 году вырос на 11,1% относительно 2024 года.

Самым дорогим в 2025 году по-прежнему оставался ремонт японских машин, он стоил в среднем 186 774 рубля — на 11,1% больше, чем годом ранее.

Второе место у машин из Европы: стоимость их ремонта составила в среднем 185 577 руб. (+41,3% к 2024 году). Третье место заняли американские бренды — 149 554 руб. (+1,7%). Корейские бренды в 2025 году ремонтировали в среднем за 110 153 руб. (+13%). Ремонт китайских автомобилей за год подешевел на 4,8%, до 94 654 руб. Отечественные машины остаются самыми бюджетными в плане стоимости ремонта, несмотря на ее увеличение за год на 4,7%, до 75 111 руб.

Фары — новый расходник: названы детали, которые ломаются в первую очередь

Список запчастей, которые заменяют в ходе страхового ремонта, обычно не сильно меняется. В 2025 году на первом месте по частоте замен вышел задний бампер, его меняли при ремонте после 31% страховых случаев. Второе место у передних фар, на них пришлось 25% замен. Третье место у переднего бампера, который меняли примерно при каждом пятом ремонте (22%). Также среди лидеров переднее крыло (19% замен) и крышка багажника (14%).

В 2025 году стало больше обращений за заменой передних фар (+19 п. п. к уровню 2024 года), заднего бампера (+8 п. п.), передних крыльев (+5 п. п.) и фальш-решетки радиатора (+5 п. п.). По остальным запчастям изменение долей менее значительно.

Самая высокая стоимость в 2025 году у замены передней двери — 59 401 руб. Немногим дешевле замена задней двери — в среднем 58 061 руб. Третья по стоимости замены — крышка багажника (56 983 руб.). Самыми недорогими в замене запчастями в 2025 году стали переднее крыло (13 324 руб.) и фальш-решетка радиатора (12 579 руб.).

Почему старая LADA стала опаснее новой, а китайские запчасти захватывают рынок

Комментируя результаты исследования, эксперты Mains Lab отмечают, что большинство обращений приходится на договоры ОСАГО — полисы этого вида страхования более распространены, т. к. их наличие, в отличие от полисов КАСКО, обязательно, соответственно, по ним больше страховых случаев.

Рост доли обращений за ремонтом автомобилей LADA и в целом машин отечественных брендов связан в т. ч. с общим снижением продаж в российском автопроме. Так, «АвтоВАЗ» сообщил о снижении продаж LADA в 2025 году на 26,2% и сокращении доли бренда на рынке на 3% за год. Продажи «Москвичей» по итогам года упали на 32,9%. Схожие результаты и у других брендов: УАЗ — минус 36% за год, КамАЗ — минус 21% и т. д. В целом за год продажи новых легковых автомобилей (не только отечественных) снизились на 15,6%, крупнотонных грузовиков — на 54%, легких коммерческих автомобилей — на 29,5%, автобусов — на 34%. То есть средний возраст выходящего на дорогу транспорта постепенно растет, а с ним растет и вероятность ДТП.

Снижение доли обращений за ремонтом европейских, корейских и американских автомобилей и рост процента обращений по китайским и японским авто обусловлен продолжающимся изменением соотношения машин производства разных стран на российских дорогах. Китайские бренды уже не первый год лидируют по количеству проданных новых автомобилей, с увеличением их количества на дорогах растет и доля страховых случаев с их участием.

Средняя стоимость ремонта машин европейских и американских брендов растет, несмотря на сокращение доли обращений по ним, а по китайским брендам обратная динамика: обращений становится больше, а ремонт дешевеет. Это обусловлено активным проникновением китайских запчастей на отечественный рынок. В случае с закупкой запчастей для машин из Европы и США ситуация продолжает оставаться непростой, цены на запчасти растут в т. ч. из-за усложнения логистики.

Также эксперты отмечают, что стоимость замены той или иной детали в каждом конкретном случае может быть как выше, так и ниже приведенных средних цен. Она зависит от бренда и класса автомобиля.

