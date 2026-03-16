Названы реальные зарплаты айтишников

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что зарплаты IT-специалистов зависят от грейда, специализации и формата работы и достигают 300 тыс. рублей у Senior, сообщает NEWS.ru .

Эксперт пояснил, что уровень дохода в IT напрямую связан с опытом и сложностью задач. Junior-специалисты получают 80–100 тыс. рублей, Middle-разработчики — 180–200 тыс., Senior — около 300 тыс. рублей. Внутри одного грейда возможен разброс в зависимости от сферы работы.

По словам Щербаченко, самые высокие зарплаты предлагают в кибербезопасности, сфере искусственного интеллекта, разработке и аналитике. Верхняя планка у специалистов по безопасности и ИИ достигает 550 тыс. рублей.

Специалист отметил, что на доход влияет и формат занятости. В Москве по итогам февраля 2026 года работодатели разместили более 16,6 тыс. вакансий с удаленным форматом — это 22–23% рынка труда столицы. Чаще всего дистанционно нанимают IT-специалистов, маркетологов и менеджеров по продажам.

В 2025 году доля вакансий в IT выросла на 7,5%, а средняя зарплата увеличилась на 15% — до 146,5 тыс. рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.