Названы основные препятствия для развития российского бизнеса

Уровень кредитной ставки и налоги стали основными барьерами роста для российских предпринимателей. Они считают, что именно этим препятствия мешают развитию бизнеса, сообщает «Интерфакс» .

Института экономики роста имени Столыпина (ИЭР) провел ежегодный опрос, в котором приняли участие 4 тыс. российских предпринимателей. Они назвали растущие налоги одним из самых главных препятствий для развития бизнеса (56,9% ответов при множественном выборе).

Второй по популярности ответ — уровень кредитной ставки (47,7% ответов). 46,9% пришлись на такой барьер как дефицит кадров.

Отмечается, то избыточное административное давление стало меньше беспокоить российских предпринимателей. 68% респондентов отметили, что в текущем году не сталкивались с проверками. Также многие заявили об оптимистичной оценке развития производственного сектора РФ.

80% опрошенных заявили, что испытывают на себе проблему кадрового дефицита. 25% назвали эти трудности нерешаемыми. 18,3% опрошенных заявили о кризисе или планах о закрытии компании. Год назад их было всего 8,5%.

Ранее стало известно, что российские работодатели на фоне дефицита кадров активно применяют дополнительные меры стимулирования сотрудников. Они удерживают работников, выплачивая их проценты по ипотеке.