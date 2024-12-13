Российские работодатели удерживают сотрудников, выплачивая их проценты по ипотеке

Российские работодатели на фоне дефицита кадров активно применяют дополнительные меры стимулирования сотрудников, в том числе оплата их процентов по ипотечным кредитам, сообщает пресс-служба Банка России.

Согласно декабрьскому докладу «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России», работодатели пытаются удержать сотрудников с помощью оплаты процентов по ипотеке, возможность приобретения жилья по льготной стоимости; расширенного перечня социальных льгот; абонементов в спортклубы, а также возмещения стоимости детского отдыха и билетов на культурные мероприятия.

Помимо этого, многие компании отметили рост интенсивности использования труда. Чтобы справиться с растущим объемом заказов, некоторые предприятия были вынуждены перейти на шестидневную рабочую неделю и привлекать студентов к работе на неполный рабочий день.

Ранее стало известно, что Москва стала лидером среди российских городов, где предприниматели планируют выплатить сотрудникам новогодние премии в 2024 году. При этом 80% компаний будут платить премии только официально трудоустроенным специалистам.