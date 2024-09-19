Названы основные отрасли экономики в Подмосковье, в которых работают мигранты

Подавляющий процент мигрантов работают в сферах строительства, обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговле, в транспортировке и хранении, сельском хозяйстве, сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

«298 тыс. мигрантов, работающих на патентах, зарегистрировано у нас на территории Московской области. Работают они (мигранты — ред.) практически все в 5 ключевых отраслях. Первая — это стройка, далее — обрабатывающее производство, торговля оптовая и розничная, транспортировка и хранение и сельское хозяйство. Прочие отрасли занимают несущественный процент — там занятость достаточно низкая», — сказала Масленкина.

Она обратила внимание на то, что согласно анализу, жалобы на мигрантов растут только в сфере торговли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос работы мигрантов в торговле.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.