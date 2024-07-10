Названы направления, куда чаще всего летают российские бизнес-туристы

«Аэроклуб»: спрос на отели в Китае вырос на 240%

Российские бизнес-туристы стали чаще летать в командировки в Китай. По данным агентства делового туризма «Аэроклуб», спрос на китайские отели в 2024 году вырос на 240%, сообщает Газета.ru со ссылкой на изученное исследование.

Треть всех международных командировок россиян приходится на Китай, выяснили специалисты. Чаще всего в рабочих целях Поднебесную посещают представители добывающей и обрабатывающей, а также энергетической промышленности — на них пришлось более 50% бронирований китайских гостиниц.

Второе место по числу командировок, в которые ездят россияне, занял Казахстан, а тройку лидеров замкнула Сербия. Большая часть бронирований в этих странах (34% и 89% соответственно) пришлась на сотрудников IT- и телеком-компаний.

Также в список востребованных для российских бизнес-туристов направлений вошли Белоруссия, ОАЭ, Турция, Армения, Узбекистан, Индия и Южная Корея.

Ранее стало известно, сколько россиян общаются с коллегами во время отпуска. 29% респондентов выразили готовность решать рабочие вопросы на отдыхе, а почти четверть (24%) на отдыхе поддерживает как рабочую, так и неформальную коммуникацию.