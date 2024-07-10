Стало известно, сколько россиян общаются с коллегами во время отпуска

«Авито Работа»: россияне согласовывают отпуск за 2,5 месяца до его начала

Согласно опросу, в среднем россияне согласовывают с руководством отпуск за 2,5 месяца до необходимой даты. При этом лишь 8% респондентов делают это менее чем за 2 недели. Многие работающие россияне, уходя в отпуск, продолжают поддерживать коммуникацию с коллегами, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

В опросе приняли участие свыше 7 тыс. работающих россиян. По данным аналитиков, 22% специалистов следуют точному графику отпусков компании, 58% также заблаговременно предупреждают руководство о датах отдыха.

Согласовывают отпуск с начальством за 2-4 недели до желаемой даты 16% опрошенных, 14% — за 1-3 месяца, 10% — за 3-6 месяца, 9% — за полгода и лишь 8% — менее чем за 2 недели.

38% россиян заявили, что начальник нанимает временных сотрудников и/или стажеров на время отпуска штатных специалистов. Наиболее широко временный найм распространен в сфере туризма (58%); 55% — в сельском хозяйстве; 50% — маркетинге, рекламе и PR; 49% — автомобильном бизнесе и 45% — торговле.

По данным опроса, 25% респондентов на время отпуска самостоятельно распределяют задачи между другими сотрудниками, 24% опрошенных заранее выполняют срочные задания, 11% граждан оставляют вместо себя временного заместителя. Еще 10% россиян передают свои задачи временному сотруднику или создают подробные инструкции, которые в дальнейшем распределяет руководство.

32% россиян заявили, что их нагрузка никак не меняется в отпускной сезон, из-за делегирования задач объем работы увеличивается у 16% участников опроса, у 6% респондентов нагрузка снижается вместе с активностью компании в летний период.

Лишь 5% отметили, что из-за работы в сезонной сфере объем работы увеличивается. Речь идет о таких сферах, как туризм, ресторанный бизнес и др.

Значительнее всего нагрузку из-за отпуска коллег ощущают специалисты сфер бухгалтерии и финансов (28%), банков и инвестиций (24%), административной работы (24%), а также медицины и фармацевтики (22%).

Многие работающие россияне, уходя в отпуск, продолжают поддерживать коммуникацию с коллегами. 29% опрошенных готовы отвечать на рабочие вопросы во время отдыха, 10% скидывают фото с отпуска и общаются неформально, 24% поддерживают и рабочую, и дружескую коммуникацию.

О полном отключении от любых видов общения с коллегами для перезагрузки в отпуске заявили 30% респондентов.