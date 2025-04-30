Названы лайфхаки, помогающие россиянам сэкономить на шашлыках в праздники

Более 40% россиян для экономии объединяются с друзьями и делят расходы во время поездок на природу на майских праздниках, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса лояльности «Апельсин».

Так, согласно данным опроса, треть граждан намерена провести майские праздники на свежем воздухе и пожарить шашлыки. При этом москвичи реже планируют заранее: 37% опрошенных предпочитают действовать по обстоятельствам.

Для экономии во время отдыха на природе 43% россиян объединяются с друзьями и делят расходы или изучают акции и скидки (34%). Еще 63% участников опроса покупают продукты для шашлыков в супермаркетах, 30% — на рынке, 4% — через интернет. Женщины активнее мужчин используют скидки и программы лояльности (63% против 58%).

На майских праздниках наиболее популярным блюдом остаются шашлыки, особенно из курицы, рыбы или овощей. Второе место занимают салаты: овощной, крабовый и «Оливье». Замыкают топ-3 супы: окрошка, борщ, щи, шурпа и свекольник. Также готовят картофель на гриле или в духовке, плов на огне, овощные и фруктовые нарезки, бутерброды, яблочные пироги и блины.

Из опроса следует, что 40% респондентов готовы потратить на покупку мяса до 2,5 тыс. рублей. На остальные продукты (овощи, зелень, соусы) и уголь большинство россиян планируют выделить не более 1 тыс. рублей.

Кроме того, более 40% женщин предпочитают провести длинные выходные с семьей, а мужчины — с друзьями. Еще 16% опрошенных планируют провести праздники в одиночестве, а 6% — на работе.