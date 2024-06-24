Названо условие, при котором все банки КНР прекратят расчеты с РФ

По его словам, это может произойти, если со стороны США поступит «некое общее требование прекратить принимать деньги у России». Пока же приостановка расчетов с РФ происходит лишь со стороны тех китайских банков, которые имеют большой объем расчетов с американскими и европейскими компаниями, отметил эксперт.

«Китай — это страна, в которой многие вопросы решаются административными методами. Скорее всего, китайским банкам было указание сверху: прекратить расчеты с Россией тем, кто сильно рискует, и продолжить работу тем, у кого риски небольшие», — полагает Точин.

Он подчеркнул, что вторичные санкции — это угроза не отдельным банкам КНР, а в целом экономике Китая, его крупным промышленным компаниям и международной торговле.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Bank of China, один из крупнейших банков КНР, прекращает обработку платежей в юанях от российских банков. Всему виной вторичные санкции США.