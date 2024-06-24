Названо условие, при котором все банки КНР прекратят расчеты с РФ
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Угроза полного прекращения расчетов с Россией всех китайских банков реальна, заявил РИАМО директор департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Андрей Точин.
По его словам, это может произойти, если со стороны США поступит «некое общее требование прекратить принимать деньги у России». Пока же приостановка расчетов с РФ происходит лишь со стороны тех китайских банков, которые имеют большой объем расчетов с американскими и европейскими компаниями, отметил эксперт.
«Китай — это страна, в которой многие вопросы решаются административными методами. Скорее всего, китайским банкам было указание сверху: прекратить расчеты с Россией тем, кто сильно рискует, и продолжить работу тем, у кого риски небольшие», — полагает Точин.
Он подчеркнул, что вторичные санкции — это угроза не отдельным банкам КНР, а в целом экономике Китая, его крупным промышленным компаниям и международной торговле.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что Bank of China, один из крупнейших банков КНР, прекращает обработку платежей в юанях от российских банков. Всему виной вторичные санкции США.