Названа средняя предлагаемая зарплата геймеров и стримеров в РФ в 2025 году

По итогам прошлого года, средняя предлагаемая зарплата геймеров и стримеров в России составила 99 420 рублей в месяц, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито Работа».

Согласно данным аналитиков, такие позиции предполагают гибкий график и проектный формат сотрудничества — доход специалистов может складываться из фиксированной ставки, процента от просмотров, рекламных интеграций и донатов аудитории.

Стримеры занимают лидирующую позицию по структуре спроса на рынке. На них приходится 81% всех вакансий на платформе в сфере игровой индустрии. При этом средняя зарплата для этих специалистов составляет 104 971 рубль в месяц. Геймер-бустеры занимают 19% вакансий со средним зарплатным предложением 73 722 рубля в месяц.

В российских регионах наблюдается увеличение спроса на стримеров. Особенно это заметно в Санкт-Петербурге (+21%) и в Краснодарском крае (+10%).

Наибольшие зарплаты стримерам готовы предложить в Москве (в среднем 106 964 рубля/месяц), Петербурге (103 407 рублей/месяц) и Новосибирске (92 867 рублей/месяц).

«Рынок стримеров и цифрового контента в России растет не только как развлекательная ниша, но и как полноценный бизнес-канал для брендов. Игровая индустрия все активнее привлекает рекламодателей: интеграции в стриминг, брендированные турниры и проекты с участием инфлюенсеров становятся заметной частью маркетинговых стратегий, а зрители игр и трансляций — ценной целевой аудиторией для компаний», — сказал директор категории «Офисные профессии» онлайн-платформы Кирилл Пшеничных.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.