Названа предварительная причина глобального сбоя в работе банков РФ

Сбой в работе банков РФ в пятницу мог произойти из-за блокировки IP-адресов

Предварительной причиной глобального сбоя в работе российских банков в пятницу могли стать блокировки IP-адресов, используемых в работе банковской инфраструктуры, сообщает Mash .

Утром 3 апреля многие россияне столкнулись со сбоем в оплате по картам или QR-кодам. Они не могли оплатить покупки в магазинах, кафе или на автозаправках.

Некоторые заведения в связи с проблемой перешли на наличный расчет. Покупатели массово отправляются снимать деньги в банкоматах, из-за чего там возникли огромные очереди. При этом внутри устройств стали заканчиваться деньги.

Официальная причина неполадок все еще не названа. В магазинах отмечают, что произошел технический сбой.

Утром в пятницу пользователи пожаловались на проблемы с сервисами Сбера и Т-Банка. Также не работали переводы по СБП.

Спустя несколько часов в Сбере сообщили, что доступ ко всем сервисам полностью восстановлен.

