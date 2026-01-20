Названа неочевидная причина массового закрытия ресторанов в Москве

Резкий рост сегмента готовой еды стал одной из ключевых причин массового закрытия ресторанов в Москве, заявил председатель Координационного совета ФРиО и владелец сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. По его словам, рынок готовой продукции из магазинов демонстрирует аномальные темпы развития, сообщает Газета.ru .

«2025 год закрыт, его не посчитали еще, но прогнозируется в районе 1,5 трлн рублей. То есть это 50%-ный рост произошел. К 2030 году планируется, что рынок готовой еды составит 4,5 трлн рублей», — привел статистику Миронов.

По мнению эксперта, супермаркеты фактически превратились в альтернативу ресторанам «у дома». Крупные торговые сети не только расширяют ассортимент кулинарии, но и оборудуют зоны питания со столиками, переманивая клиентов.

При этом ресторатор указал на существенную разницу в регуляторном давлении. Поскольку рестораны обязаны соблюдать строгие санитарные нормы, ритейл работает по более мягким требованиям, что позволяет открывать зоны питания без значительных вложений в инфраструктуру, обязательную для классического кафе. Эксперт назвал это правовой коллизией, которой активно пользуются сети, получая конкурентные преимущества.

Несмотря на негативную динамику, Миронов не прогнозирует полного исчезновения общепита — по его мнению, речь идет скорее о ротации. Из-за снижения рентабельности владельцы помещений вынуждены идти на уступки: например, на место закрывшихся премиальных арендаторов могут прийти новые игроки на вдвое меньшие ставки аренды.

С начала 2026 года в Москве уже закрылись 45 популярных ресторанов и баров. Среди них — «Дорогая, я перезвоню», Smoke BBQ, the toy, mimi, Beerside и другие.

