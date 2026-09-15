Назван продукт, который подешевел за неделю сильнее всего

Создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал о снижении цены на плавленый сыр «Фетакса» на 25% за неделю с 5 по 12 сентября, сообщает Газета.ru .

«За неделю с 5 по 12 сентября значение Индекса Мишек снизилось на 0,1% по сравнению с его снижением на 1,4% на прошлой неделе. За неделю снизились цены на плавленый сыр „Фетакса“ (-25,0%). Выросли цены на морковь (+6,7%), белый хлеб (+4,5%), куриные тушки „Каждый день“ (+4,5%), сок апельсиновый J7 (+4,0%) и бананы (+3,8%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек повысилось на 6,3% по данным на 12 сентября по сравнению с его увеличением на 5,3% неделей ранее», — отметил он.

За год сильнее всего подорожали детский мармелад Fruit-Tella — на 40,1%, куриные тушки «Каждый день» — на 35,3% и сельдь «Матиас» — на 22,9%.

Черный чай «Акбар» подешевел на 25,6%, молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности — на 15,4%, апельсиновый сок J7 — на 13,3%.

По данным Центрального банка, годовая инфляция в России на 7 сентября достигла 6,3%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.