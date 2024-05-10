Назван надежный способ сохранения сбережений для россиян

Статистика ВТБ и Сбербанка: россияне все чаще переводят валютные вклады в юани

Жители России все чаще выбирают китайскую валюту в качестве средства сохранения сбережений. К концу текущего года банки ожидают перехода клиентов на юаневые вклады, расширяя линейки предложений, сообщает РИА Новости .

По данным ВТБ, по итогам прошлого года число вкладов в юанях выросло в 1,5 раза. К концу 2024 года в кредитной организации ожидают, что половина всех валютных вкладов будет в юанях.

В пресс-службе Сбербанка тоже отмечают эту тенденцию. Стабильность спроса россиян на китайскую валюту обеспечивают выгодные условия.

По мнению экспертов, повышенный интерес к юаню у россиян связан с его нетоксичностью в отличие от американской и европейской валют. В марте на биржевом рынке доля юаня достигла 53%, на внебиржевом — 39,6%.

Однако из-за угрозы вторичных санкций не все китайские банки готовы вести дела с россиянами. Кредитные организации Поднебесной вынуждены проявлять осторожность.

Ранее стало известно, что в России рассмотрят вопрос расчета с другими странами криптовалютой. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму РФ. При этом новый документ только узаконивает уже проводимые в бизнесе операции.