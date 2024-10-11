Нацбанк Казахстана принял «принципиальное решение» по поводу Мосбиржи

О подобных планах стало известно еще в июне. Тогда вариант исключения Мосбиржи из числа ее акционеров только обсуждался. Однако на днях решение, которое в Нацбанке Казахстана назвали «принципиальным», было принято.

Сулейменов подчеркнул, что оно было одобрено как российской стороной, так и казахстанской. По его словам, это решение «правильное и профессиональное».

Он добавил, что Мосбиржа и KASE ранее подписывали договор о стратегическом сотрудничестве. Однако из-за того, что первая попала под санкции, ситуация изменилась. KASE прямо сообщила российской стороне, что ее санкционный статус будет только мешать предприятию, которое также сотрудничает с другими иностранными организациями.

Российской площадке принадлежит в KASE 13,1%. Предполагается, что акции либо выкупит сама казахстанская биржа, либо российскую долю передадут третьему лицу.

Ранее стало известно, что Мосбиржа хочет запретить «растягивать» новые акции вне площадки. Это негативно влияет на ликвидность компании.