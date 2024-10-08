Мосбиржа хочет запретить «растягивать» новые акции вне площадки

Внебиржевые торги акциями компаний, которые вышли на IPO менее года назад, могут в ближайшее время ограничить из-за соответствующего предложения Мосбиржи, пишет РБК .

«Нам кажется правильным, что когда у компании только формируется ликвидность, ни в коем случае нельзя эту ликвидность во внебиржевые пулы всевозможные растягивать», — заявил директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин на сессии «IPO Форума».

«Растягивание» новых акций сразу по нескольким пулам на самом деле негативно влияет на ликвидность компании. Новая инициатива как раз направлена на то, чтобы сохранить ликвидность.

Блохин считает, что ограничения должны действовать год после того, как та или иная компания вышла на биржу.