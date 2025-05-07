Настя Ивлеева вышла из бизнеса по изготовлению чипсов и энергетиков Easy Peasy

Блогер Настя Ивлеева вышла из бизнеса, который занимается производством энергетиков и чипсов Easy Peasy. Она перестала быть соучредителем ООО «Коленки пчелы», сообщает Mash .

Ивлеева оставила бизнес своим партнерам — Виталиусу Паулюсу и Алексею Клочкову.

На протяжении последних двух лет Easy Peasy приносило блогеру только убытки. Также против компании подавали иски поставщики, изготовители и другие лица.

Например, в феврале 2025 года у Ивлеевой отсудили 1,4 млн рублей за просрочку в энергетиках. Компания звезды заказала партию ароматизаторов для напитков, но не забрала их. Срок годности истек.