У Насти Ивлеевой отсудили 1,4 млн рублей за просрочку в энергетиках Easy Peasy

У компании известной блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой отсудили 1,4 млн рублей за просрочку в энергетиках Easy Peasy, сообщает Mash .

Компания «Коленки пчелы» заказала партию ароматизаторов со вкусом шампанского для энергетиков. Груз доставили на склады, а затем долгое время не могли подписать накладные. Срок годности добавок истек прямо на складе.

Поставщик обратился в суд с требованием взыскать с Ивлеевой стоимость партии ароматизаторов, которую оценили в 1,4 млн рублей. Иск был удовлетворен в полном объеме.

Ранее стало известно, что Настя Ивлеева продала элитный особняк в подмосковной Истре. Предварительно, сумма сделки составила 120 млн рублей.