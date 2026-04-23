Наставник Давидян предупредила о рисках быстрого найма

Наставник по бизнесу Лиана Давидян рассказала, какие риски несет быстрый найм для малого и микробизнеса и почему ошибка в выборе сотрудника может подорвать устойчивость компании.

Скорость подбора персонала для малого бизнеса критична, поскольку у таких компаний нет запаса прочности, отметила Давидян. По ее словам, отсутствие одного сотрудника может парализовать работу.

«Представьте себе, кофейня, в которой просто не вышел на смену бариста, его напарник не может работать 24/7. Вот вам, пожалуйста, конкретный пример срочности найма как залога вообще существования бизнеса. Медленный найм — это некая форма риска для малого предприятия, поэтому надо фиксировать эти моменты и, как это ни странно, все-таки стараться создавать резервы», — сказала Лиана Давидян. в эфире радио Sputnik

Эксперт пояснила, что цифровые платформы изменили логику подбора, но не сделали его проще. Работодатели все чаще сами проводят первичный отбор, не имея инструментов крупных HR-отделов.

«Что касается рисков, то они абсолютно очевидны, потому что не так много времени и инструментов для проверки достоверности кандидата... И в этом ускоренном найме очень сложно выбрать не того, кто похож на хорошего, а того, кто подходит системе», — предупредила Давидян.

Быстрый найм создает иллюзию закрытой вакансии: сотрудник принят, но функция не выполняется. Один неподходящий работник может расшатать систему и отвлечь ограниченные ресурсы на обучение и адаптацию. Эксперт подчеркнула, что малому бизнесу важно не только быстро нанимать, но и вовремя отказываться от неэффективных сотрудников.

