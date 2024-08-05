«Нас же изолировали»: только Россия уцелела при обвале на мировых рынках

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Профессор Баширов: «шторм» на мировых рынках проходит мимо России

Профессор и политтехнолог Марат Баширов в Telegram-канале «Политджойстик» заявил, что обвал на мировых рынках 5 августа затронул даже одного из крупнейших инвесторов в мире — Уоррена Баффета. Однако, по словам эксперта, начавшийся «шторм» пока не коснулся России, сообщает «Царьград» .

Политтехнолог подчеркнул, что «только Россия опять вне этого шторма».

«Нас же „изолировали“» — добавил Баширов.

Эксперт констатировал явную панику на рынках. На это реагируют биржи в Европе и США, также начинает сильно дешеветь криптовалюта.

Баширов добавил, что рынки «не верят в американскую экономику».

В свою очередь экономический и политический обозреватель Царьграда» Юрий Пронько заявил, что обвал на мировых рынках скажется на экономике Европы. «Шторм» вызван подскочившей вероятностью начала рецессии в США, считает эксперт.