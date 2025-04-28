Напитки покрепче: по какой технологии делают русский ром и виски

Эксперт Киракозов: под видом рома и текилы в России продают коктейли с добавками

Управляющий ООО «Балчуг менеджмент», официального дистрибьютора Саранского ЛВЗ в России Кирилл Киракозов рассказал, что за последние 3−4 года процессы замещения коснулись в основном джина, виски, ромов, текилы и ликеров. Процессы происходили за счет создании более дешевых предложений по сравнению с импортными товарами, сообщает РБК .

По его словам, в России две стратегии замещения импорта алкоголя: ввоз бочек и бутилирование напитков на месте или полная локализация производства. Локализация предполагает, что все этапы производства перемещаются в РФ, либо в страну поставляется сырье для изготовления алкогольной продукции.

«Это происходит со своим нюансом в силу того, что многие напитки, кроме джина, требуют определенного уровня технологии, опыта и срока выдержки», — говорит Киракозов.

Эксперт подчеркнул, что большинство российского виски делают по ускоренной технологии с выдержкой на щепе либо на дубовой клепке до шести месяцев. Подобная ситуация с отечественными ромами, которые по документам чаще всего проходят как коктейль.

Киракозов добавил, что российский ром представляет собой смесь, в которой преобладает спирт и ректификат. Ром туда добавляется в качестве вкусовой добавки и для возможности называть этот продукт ромом.

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