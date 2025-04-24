Резко — не стоит: нарколог развеял миф об отказе от спиртного
Психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил, что за один день отказываться от алкоголя не всегда бывает полезно. Это даже может оказаться опасным для здоровья, сообщает «Секрет фирмы».
По его словам, такое решение может обернуться для человека абстиненцией — состоянием, сопровождающимся повышением артериального давления, тахикардией, тремором и бессонницей.
«Поэтому в случае хронического алкоголизма отказ от алкоголя должен происходить под контролем врача, с применением медикаментозной поддержки», — сказал доктор.
С другой стороны, по его словам, совсем иначе дела обстоят с курением: вопреки распространенному мнению, резкий отказ от сигарет не представляет физической угрозы для организма. Он может включать раздражительность, тревожность и трудности со сном, но здоровью принесет только пользу. Процесс облегчат никотинзаместительная терапия и специальные препараты.