Психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил, что за один день отказываться от алкоголя не всегда бывает полезно. Это даже может оказаться опасным для здоровья, сообщает «Секрет фирмы» .

По его словам, такое решение может обернуться для человека абстиненцией — состоянием, сопровождающимся повышением артериального давления, тахикардией, тремором и бессонницей.

«Поэтому в случае хронического алкоголизма отказ от алкоголя должен происходить под контролем врача, с применением медикаментозной поддержки», — сказал доктор.

С другой стороны, по его словам, совсем иначе дела обстоят с курением: вопреки распространенному мнению, резкий отказ от сигарет не представляет физической угрозы для организма. Он может включать раздражительность, тревожность и трудности со сном, но здоровью принесет только пользу. Процесс облегчат никотинзаместительная терапия и специальные препараты.